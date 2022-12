Ski alpin: Odermatt s’offre un nouveau podium en descente à Val Gardena

Marco Odermatt a été un peu trop bousculé pour remporter la course. Il s’est toutefois offert une très belle deuxième place.

Encore une fois, Marco Odermatt se voit privé de sa victoire tant attendue en descente. Le Nidwaldien s’est offert la première place provisoire de la descente de Val Gardena, sa première, pendant environ une minute 30 seulement. Après lui, Vincent Kriechmayr est parti et s’est adjugé la course avec onze centièmes d’avance. Son coéquipier autrichien, Matthias Mayer (+0’’13), a complété le podium.

Le Nidwaldien a été passablement bousculé à Val Gardena, peinant à trouver sa vitesse en début de course. Un retard qu’il a payé très cher, puisqu’il ne lui manquait pas grand-chose pour rester en tête de course après le passage de Kriechmayr. L’Autrichien a quant à lui été impérial du début à la fin du parcours, et a pris tous les risques pour grapiller ces centièmes si chers au cirque blanc.