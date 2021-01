Marco Odermatt a créé une petite sensation en super-G sur la Streif. AFP

Après le doublé de prestige en descente de Beat Feuz (vendredi et dimanche), c’est son jeune coéquipier Marco Odermatt (23 ans) qui s’est illustré lundi sur la Streif. Le skieur de Nidwald a profité de son petit numéro de dossard (3), ce qui lui a permis de bénéficier de meilleures conditions de visibilité avec du soleil, pour terminer à la deuxième place. Vainqueur surprise du super-G de Beaver Creek, le prodige du ski suisse confirme qu’il a passé la vitesse supérieure, lui qui avait déjà réalisé son meilleur résultat en descente dimanche à Kitzbühel (dixième). Plusieurs fois déséquilibré sur un tracé très verglacé, Odermatt a pris beaucoup de risques, a commis plusieurs imprécisions sur le bas de la course notamment, et a hoché de la tête dans l’aire d’arrivée malgré le meilleur temps provisoire.

Mais finalement, seul l’Autrichien Vincent Kriechmayr a réussi à devancer le Nidwaldien de 12 centièmes, permettant à son pays de retrouver le succès sur la Streif. Le skieur de 29 ans, très déçu de son week-end en descente (9e et 17e), a réagi en patron pour remporter sa cinquième victoire dans la discipline et s’emparer du dossard rouge de la discipline , en l’absence pour blessures de quatre des six meilleurs spécialistes du super-G (Aleksander Aamodt Kilde, Adrian Smiseth Sejersted, Mauro Caviezel et Ryan Cochran-Siegle). Le podium est complété par un autre autrichien, Matthias Mayer, qui soulève un troisième chamois d’or au cours de ce long week-end de Kitzbühel (deuxième puis troisième en descente).

Exploit de Meillard, Feuz éliminé