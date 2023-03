Ski alpin: Odermatt va à nouveau soulever le grand globe grâce au forfait de Kilde

Getty Images via AFP

Le Norvégien Aleksander Kilde, le grand rival de Marco Odermatt, renonce définitivement à prendre part aux deux slaloms géants à Kranjska Gora ce week-end en Slovénie pour mieux se concentrer sur le super-G et la descente des finales de la Coupe du monde la semaine prochaine en Andorre. Une nouvelle qui garantit au prodige suisse de remporter le classement général de la Coupe du monde pour la deuxième fois de sa carrière.

Le Nidwaldien de 25 ans, qui comptabilise 386 points d’avance sur Kilde avant les six dernières courses, ne peut plus être rejoint en tête du classement. Le Norvégien ne sera de retour que la semaine suivante pour la finale de la Coupe du monde à Soldeu, où il ne pourrait engranger que 300 points au maximum.

Et même en tenant compte des 400 points en jeu lors de la finale de la Coupe du monde, quinze points samedi en Slovénie suffisent déjà à Odermatt pour s’adjuger le grand globe de cristal dès ce week-end. «Odi» est le deuxième Suisse après Pirmin Zurbriggen (1984, 87, 88 et 90) à remporter plus qu’un globe du général.