CFF : Odeur nauséabonde dans les trains: le problème n’est pas près d’être réglé

De mauvaises odeurs émanent des nouveaux trains à deux étages Dosto et incommodent les passagers depuis plusieurs mois déjà . La gare souterraine de Zurich est particulièrement touchée. À l’intérieur des rames, ce sont surtout les voyageurs installés à l’étage du bas qui doivent se pincer le nez. Comme l’écrit «Blick» ce mercredi, cette désagréable situation est bien partie pour durer encore «plusieurs mois».

Le journal alémanique détaille le problème technique qui fait de ces rames «des bombes puantes ambulantes». Selon les CFF, les toilettes des nouveaux trains disposent d’un système biologique de traitement des eaux usées dans lequel les «matières solides» sont décomposées par des bactéries dans des réservoirs. Avec le retour des voyageurs après la pandémie, les bactéries sont trop sollicitées et n’arrivent plus à suivre, d’où la puanteur. Les CFF précisent encore que la chaleur de cet été n’a rien à voir avec ce problème.

Et cet «écosystème» va devoir encore travailler «plusieurs mois» avant d’atteindre un rendement suffisant pour faire disparaître les relents, explique, en résumé, «Blick». La situation ne devrait pas être résolue avant la fin de l’année et les CFF continuent de dire qu’ils font tout pour limiter au plus ces désagréments.