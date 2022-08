Atterrissage non prévu d'un avion de Swiss à Naples

«Le pilote a d’abord appelé l’équipage, puis a annoncé que des odeurs ressemblant à celles des cheveux brûlés avaient été détectées dans le cockpit, raconte Christophe, un passager. Il nous a expliqué qu’il allait devoir atterrir à Naples, et il n’a vraiment pas traîné. L’avion est sorti de sa route, a fait un S et est descendu bien plus vite que d’habitude. Tout le monde était hyper tendu, on a vraiment eu peur.»