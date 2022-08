Kenya : Odinga légèrement en tête de la présidentielle, selon les résultats partiels

Comptage et vérification

En début d’après-midi, Raila Odinga totalisait 52,54% des voix (2’288’315 voix), contre 46,76% (2’036’795 voix) pour William Ruto, sur 29,92% des bureaux de vote, selon des résultats officiels diffusés depuis Nairobi, où la commission électorale indépendante (IEBC) procède aux opérations de collecte, comptage et vérification des résultats. Les résultats définitifs doivent être annoncés le 16 août au plus tard, tel que le prévoit la loi. Si aucun des deux favoris ne recueille plus de 50% des voix, le Kenya connaîtra pour la première fois un second tour à la présidentielle.