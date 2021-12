Test : Odyssée sensorielle à travers les splendeurs de l’univers

Avec «Exo One», on défie le temps et la gravité durant deux heures pour en prendre plein les yeux et les oreilles.

Développé par une petite équipe de trois personnes, «Exo One» surfe sur la vague des jeux poétiques lancée par le cultissime «Journey». Propulsé à bord d’un vaisseau spatial d’origine extraterrestre, le héros de l’aventure vagabonde d’un bout à l’autre de la galaxie pour découvrir des planètes toutes plus belles les unes que les autres.

Le scénario n’a ici aucun intérêt. Le plaisir de jouer repose sur trois sens: la vue, l’ouïe et le toucher. La jouabilité, simple, et la facilité de prise en main permettent de s’amuser avec la gravité et d’atteindre des vitesses hors du commun et des hauteurs phénoménales en se servant des reliefs pour prendre de l’élan. Et c’est ainsi que l’on avance dans ce périple initiatique, en découvrant des décors féeriques dans une ambiance sonore incroyable. Dépasser le mur du son au milieu d’un océan déchaîné sous une pluie de météorites donne tout simplement le tournis.

Les joueurs auraient tort de se priver d’une expérience sensorielle aussi aboutie, puisque «Exo One» est compris dans le Game Pass ou vendu à petit prix.

PC, Xbox One & Series. Exbleative. Solo. Âge Pegi: 7 ans. ****