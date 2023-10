Oensigen (SO): Voiture de collection sur le toit: «Ça fait mal de voir ça»

«Il s’agissait d’un véhicule entièrement restauré et bien entretenu», affirme un témoin qui se trouvait en face du lieu de l’accident.

Samedi en début d’après-midi, le conducteur d’une voiture ancienne de 69 ans a perdu le contrôle de son engin alors qu’il avait l’intention de rejoindre la rue principale de la commune d’Oensigen dans le canton de Soleure. Sa voiture de collection est entrée en collision avec un escalier en béton et un candélabre et s’est renversée avant de s’immobiliser sur le toit. L’homme a été pris en charge par les secours avant d’être transporté à l’hôpital par les services d’urgence. On ignore la gravité de ses blessures. Dans un communiqué, la police cantonale soleuroise indique que les circonstances de l’accident restent à élucider.