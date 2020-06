Art

Oeuvre volée attribuée à Banksy retrouvée en Italie

L’oeuvre, qui rend hommage aux victimes des attentats du Bataclan, avait été dérobée en 2019 à Paris.

Une oeuvre attribuée à Banksy, hommage aux victimes des attentats de novembre 2015 à Paris et volée en 2019 au Bataclan, a été retrouvée au cours d’une opération des forces de l’ordre dans le centre de l’Italie, a-t-on appris mercredi auprès des carabiniers.

L'opération a été initiée à la demande de la police française et menée en présence de policiers français, a précisé ce responsable.

Volée avec la porte

L'opération a eu lieu sur une perquisition ordonnée par le parquet et cette découverte «a été rendue possible grâce aux enquêtes menées par le bureau du procureur en collaboration avec la police et la justice françaises», a précisé le journal.