Oezdemir impatient d’en découdre à «Fight Island»

Le Fribourgeois nous raconte son quotidien aux Émirats arabes unis avant de retrouver l’octogone en fin de semaine.

Au bout du fil depuis Abu Dhabi, où il défiera le Tchèque Jiri Prochazka dans la nuit de samedi à dimanche, Volkan Oezdemir respire la sérénité. «J’ai hâte d’y être», souffle le trentenaire qui vit depuis plusieurs jours à «Fight Island», «l’île des combats», la bulle mise en place par l’UFC dans la capitale des Émirats. «Mon combat est programmé à l’aube pour une meilleure diffusion aux États-Unis, alors j’ai adapté mes horaires, explique Oezdemir, qui n’a plus combattu depuis sept mois. Je me couche à 18 heures et me réveille à 2 heures.»