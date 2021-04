Jeux vidéo : Offensive de Sony sur le mobile et la console

L’entreprise nippone veut adapter ses grosses franchises sur smartphone et prépare un rival du Xbox Game Pass.

Le personnage Kratos du célèbre jeu «God of War» pourrait bientôt aussi investir les mobiles.

Des déclinaisons mobiles des franchises les plus populaires de Sony pourraient bientôt voir le jour. C’est ce que suggère une récente offre d’emploi publiée par le constructeur japonais au sujet d’un poste basé aux États-Unis. Elle vise à trouver un responsable en charge du déploiement de jeux mobiles tirés des grandes licences PlayStation pour son studio de développement californien. Des adaptations de «God of War», «Uncharted», «Gran Turismo» ou encore «Horizon» pourraient ainsi voir le jour sur smartphone à la manière de ce que Nintendo a déjà fait avec certaines de ses grandes franchises.

L’offensive de Sony ne devrait pas s’arrêter là. L’entreprise serait aussi en train de préparer une riposte au Xbox Game Pass de Microsoft pour sa nouvelle console PS5. En novembre dernier, le patron de Sony, Jim Ryan, avait déjà laissé entendre qu’un abonnement similaire pourrait prochainement être annoncé. C’est à présent David Jaffe, créateur de «God of War», qui vient confirmer les bruits de couloir. L’intention est de lancer un concurrent plus sérieux que le service de cloud gaming PlayStation Now.