Offensive surprise du Hamas: Israël et Gaza de nouveau en guerre

Israël et la bande de Gaza sont en guerre après le déclenchement samedi matin d’une offensive militaire surprise et spectaculaire du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants en territoire israélien et capturé des Israéliens. Cette éruption de violence a déjà fait plus de 200 morts côté israélien, selon le Magen David Adom, l’équivalent israélien de la Croix-Rouge, et 232 morts côté palestinien, selon un dernier bilan du Hamas.

Il s’agit de l’escalade la plus meurtrière depuis la guerre de 11 jours de mai 2021 entre le Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir sur la bande de Gaza depuis 2007, et l’armée israélienne. «Il ne s’agit pas d’une simple opération ou d’un cycle de violence, mais bien d’une guerre et nous la gagnerons», a déclaré le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. «Nous sommes sur le point de remporter une grande victoire», a affirmé de son côté Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas.

L’attaque du Hamas a mis la population civile et les secours à rude épreuve en Israël le 7 octobre 2023, comme ici à Tel-Aviv. AFP

L’offensive du mouvement islamiste palestinien survient au dernier jour des fêtes juives de Souccot en Israël, alors que le pays vit au ralenti et que de nombreux pèlerins et touristes ont afflué en cette période de vacances scolaires.

Les hostilités ont commencé avant 6h30 (5h30 en Suisse) par un déluge de roquettes tirées depuis la bande de Gaza, vers les localités israéliennes voisines mais aussi plus en profondeur jusque vers Tel-Aviv et Jérusalem. Profitant de l’effet de surprise, des combattants du Hamas à bords de véhicules, de bateaux et même de parapentes motorisés se sont joués de l’imposante barrière de sécurité érigée par Israël autour de la bande de Gaza, attaquant des positions militaires ou des civils en pleine rue.

«Portes de l’enfer»

Dans un message audio diffusé par la télévision du Hamas, le commandant des brigades Al-Qassam, Mohammad Deif, a annoncé avoir déclenché l’opération «déluge d’Al-Aqsa» contre Israël et avoir tiré plus de «5000 roquettes». «Nous avons décidé de mettre fin à tous les crimes de l’occupation», a-t-il ajouté.

En riposte, l’armée israélienne a déclenché l’opération «Sabres d’acier», et a mené ses premières frappes aériennes sur Gaza en représailles avec «des dizaines d’avions de chasse» pour «frapper des cibles de l’organisation terroriste Hamas dans la bande de Gaza.» Le général israélien Rassan Alian, a affirmé que le Hamas avait «ouvert les portes de l’enfer» et qu’il en «paierait les conséquences».

«Ils tirent sur notre maison»

«Envoyez de l’aide s’il vous plait (...), ils tirent sur notre maison», a imploré une femme enceinte vivant à quelques kilomètres de la bande de Gaza, dans un témoignage relayé par le quotidien «Times of Israel». Samedi soir, des frappes aériennes israéliennes ont détruit les trois immeubles de plus de dix étages de la «tour Palestine» à Gaza, ont constaté des journalistes de l’AFP. L’armée israélienne a accusé «l’organisation terroriste du Hamas» d’abriter ses infrastructures militaires et «demandé» aux habitants «d’évacuer les lieux».

Samedi soir, il y avait «encore 22 endroits où nous sommes en train de combattre contre des terroristes venus en Israël par les airs, par la mer et par la terre», a déclaré l’armée israélienne, faisant état de «centaines» d’infiltrés encore présents sur le sol israélien après une «puissante invasion terrestre».

Nombreux otages

Les brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, ont affirmé dans une vidéo avoir «capturé plusieurs soldats ennemis» et les Brigades al-Qods, la branche militaire du Jihad islamique palestinien, ont aussi déclaré détenir «de nombreux soldats» israéliens. Le porte-parole de l’armée israélienne a confirmé dans la soirée que des «soldats et des civils israéliens» avaient été enlevés.

L’ONU a annoncé de son côté avoir convoqué une réunion d’urgence du Conseil de sécurité sur le Moyen-Orient dimanche. Elle a exhorté la communauté internationale à des «efforts diplomatiques pour éviter un élargissement de la conflagration». Le président américain Joe Biden, qui s’est entretenu avec Benjamin Netanyahu, a mis «en garde tout acteur hostile à Israël qui chercherait à profiter de la situation.»

Joe Biden a affirmé que les États-Unis «sont prêts à offrir toute l’assistance appropriée pour soutenir le gouvernement et le peuple d’Israël» et que le soutien de Washington à Tel-Aviv était «gravé dans le marbre et inébranlable». L’UE et plusieurs capitales européennes ont pour leur part «fermement condamné» les attaques.

