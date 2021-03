A cause du Covid, les soignants ont dû se protéger de manière plus contraignante.

Le temps passé à se changer, ainsi qu’à aller chercher ses habits de travail à la buanderie de son employeur, doit être compté comme travaillé. C’est le message du Syndicat des services publics (SSP) envoyé jeudi dans plusieurs cantons romands. Le SSP y a dénoncé le secteur hospitalier pour violation de la Loi sur le travail auprès des Inspections du travail. «Nous avons agi dans les cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel et Fribourg, a précisé Beatriz Rosende, secrétaire centrale. En Valais et dans le Jura, des négociations sont en cours». Cette démarche fait suite à une décision de justice de Bülach (ZH) rendue mi-février. Le tribunal des Prud’hommes a octroyé quatre semaines de vacances à des employés de l’hôpital afin de compenser le temps d’habillage non rémunéré depuis 2016.