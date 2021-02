Yverdon-les-Bains (VD) : Office du logement critiqué pour l’omnipotence du chef

Fortement soupçonné de «comportement inadéquat» envers des citoyennes, le patron de l’office du logement a été blanchi par la justice. En parallèle, la commune avait commandité deux audits dont les résultats sont connus.

«Pas mal mais peux et dois mieux faire.» Ainsi pourrait-on résumer le résultat de deux audits commandités par les autorités yverdonnoises pour avoir un regard extérieur et indépendant sur l’Office du logement, principalement dans ses aspects organisationnel et financier. Mis sur la sellette par des accusations de comportement inapproprié envers des femmes qui avaient sollicité ce service, le chef de cette structure a été acquitté par la justice, l’automne passé. Les audits ont été effectués et ils mentionnent plusieurs impairs, selon 24 heures.