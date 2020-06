Tennis

Officiel: l'US Open aura lieu fin août à New York

Le gouverneur de l'Etat de New York a confirmé mardi la tenue du Grand Chelem américain, dès le 31 août.

Il ne manquait plus que le feu vert des autorités locales et le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, a donné son approbation mardi. L'US Open se tiendra bien du 31 août au 13 septembre, sans public et dans des conditions de sécurité sanitaire drastiques.