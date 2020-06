Vaud – Berne

MOB: Offre élargie entre Montreux et Zweisimmen

Un train circulera par heure entre les deux localités à partir de décembre prochain.

Le Montreux Oberland Bernois (MOB) élargit son offre. Dès le 13 décembre, il proposera un horaire cadencé systématique entre Montreux et Zweisimmen, soit un train toutes les heures. Les trains circuleront à la demi-heure entre Montreux et Les Avants grâce à de nouvelles navettes.

Ces adaptations répondent à une demande des cantons de Vaud, Berne et Fribourg, indique lundi le MOB dans un communiqué. Autre nouveauté attendue: dès l'été 2021, le Goldenpass Express offrira des trains plus rapides quatre fois par jour. Ils relieront Montreux et Interlaken sans changement de train grâce à un bogie à écartement variable.