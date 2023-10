Offre hôtelière suisse: les régions les plus prisées

Offre hôtelière suisse : Et les régions les plus prisées pour leurs hôtels sont…

Les établissements des grandes destinations touristiques des Grisons et du Valais arrivent en tête des avis des clients. 20min/Daniela Gigor

Vous avez décidé de passer vos vacances d’automne en Suisse? Alors cet article est fait pour vous. Le Tages-Anzeiger a passé au peigne fin plus d’un million d’évaluations d’hôtels par les clients sur Google Maps afin de déterminer les meilleurs hébergements du pays. Verdict: les établissements des grandes destinations touristiques des Grisons et du Valais arrivent en tête. Mais, globalement, ceux de Suisse romande figurent souvent en queue de peloton, selon la carte interactive du journal.

Selon Monika Bandi Tanner, directrice du Centre de recherche sur le tourisme à l’Université de Berne, ce phénomène s’explique. La Suisse romande compte une plus grande proportion de chaînes hôtelières, qui obtiennent régulièrement, selon les recherches, de moins bons résultats. En outre, on y trouve davantage de voyageurs y séjournant pour la première fois. Et ceux-ci sont habituellement plus critiques.

Plus le rouge est foncé, plus la région compte d’hôtels comportant des notes inférieures à 3,9 étoiles (sur 5). À l’inverse, plus le bleu est intense, plus la note tend vers les 5 étoiles. Capture d’écran.

On l’a dit: les régions les plus prisées des voyageurs se trouvent dans les Grisons et en Valais. Les meilleures sont Viamala (avec Thusis), dans les Grisons, ainsi que Viège (avec Saas-Fee et Zermatt) et Entremont (avec Verbier) en Valais. Un succès qui s’expliquerait parce que les structures hôtelières sont plus petites et accueillent une clientèle régulière, selon la directrice.

Les plus prisés ne sont pas des 5-étoiles

Autre constat: 18 hôtels en Suisse (avec plus de 20 avis) avaient une note moyenne maximale de 5 étoiles. Mais seuls deux d’entre eux avaient plus de 100 avis élogieux: l’Elite Alpine Lodge, à Saas-Fee (VS), et l’hôtel Fiescherblick, à Grindelwald (BE). Aucun n’est pourtant un établissement 5-étoiles. «Ceux-ci ne peuvent souvent pas répondre aux attentes très élevées du segment du luxe. Ce qui se reflète ensuite dans les notes. C’est différent avec les hôtels 3 ou 4-étoiles, car il y a encore un potentiel de bonne surprise», explique Monika Bandi Tanner.

En bas du classement, on trouve une douzaine d’hôtels notés en moyenne à moins de trois étoiles par les clients sur Google. La palme du moins bon résultat (2,6) revient à l’Hôtel du Cheval Blanc, à La Chaux-de-Fonds (NE). L’établissement n’a pas souhaité commenter ce score.