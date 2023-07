Mobile: Abonnement à vie, pour le meilleur et pour le pire

«Je me sentais floué, car la publicité promettait clairement autre chose.» C’est en ces termes qu’un lecteur s’est adressé à nous récemment. Il a contracté un abonnement dit «à vie» chez l’opérateur Wingo, filiale de Swisscom. Selon lui, le site indiquait: «À vie signifie pour toujours, donc pas limité dans le temps, c’est un engagement et non une promesse vide.» Quelle a donc été sa surprise lorsqu’il a reçu un mail de son opérateur lui signifiant que son abonnement n’augmenterait pas… jusqu’en 2025.