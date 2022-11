États-Unis : Offrez-vous la maison de Vecna de «Stranger Things»

«Vous reconnaîtrez une grande partie de ce qui a été mis en avant dans la quatrième saison de la série comme la majestueuse salle à manger où la télékinésie (ndlr: pouvoir surnaturel de certains personnages de «Stranger Things») n’est plus pratiquée pendant les repas, un salon attenant, parfait pour jouer à «Donjons & Dragons» (ndlr: des protagonistes de la fiction en sont fans) et un salon idéal pour accueillir les réunions du Hellfire Club (ndlr: club privé formé autour d’Eddie Munson, un des héros)», a écrit la régie. Plus loin, elle ne cache pas non plus le fait que cette maison de sept chambres a joué un rôle plutôt sombre quand elle était habitée par la famille Creel, dont le fils deviendra Vecna joué par Jamie Campbell Bower: «Ne soyez pas surpris si vous trouvez des résidus de démogorgons rôdant autour de la propriété. Dans le cas où les choses deviendraient trop étranges (ndlr: «stranger» en anglais) ou tourneraient même mal, un cimetière est situé à proximité». Et de conclure, toujours sur le ton de l’humour: «À des années-lumière du Monde à l’Envers (ndlr: univers parallèle dans la série), cette maison, avec sa splendeur et sa modernisation grandiose est son pedigree dans la pop-culture, est une opportunité unique qui ne durera pas longtemps».