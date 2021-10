Football – Offrez-vous la première licence de Lionel Messi

Parfaite condition

L’objet a été approuvé par Beckett Grading Services, un des authentificateurs les plus réputés dans le milieu. La licence de joueur de Lionel Messi a reçu la mention «authentique», ainsi qu’une note de qualité de 10 («parfaite condition»). La mise de départ a été placée à 10 000 dollars, et les collectionneurs ont jusqu’au 23 octobre pour tenter de s’offrir l’objet rare, «représentant les débuts d’une fable moderne et qui est un must pour tous les fans de football», selon la description de l’article sur le site de vente aux enchères.