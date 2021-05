Tennis - Offrez-vous un morceau de Roger Federer!

Roger Federer va encore distribuer du bonheur. AFP

Les plus fervents supporters de Roger Federer peuvent se réjouir: ils pourront bientôt toucher au Graal! Car le «Maître» a décidé de mettre certains de ses souvenirs en vente, et ça a de quoi faire saliver les collectionneurs. Enfin, quelque chose d'encore plus précieux qu'un selfie pris à la volée à Roland-Garros ou à Wimbledon, pour les chanceux qui ont pu se payer et trouver un billet…

Roger Federer a en effet annoncé qu'il allait proposer aux enchères entre les mois de juin et de juillet, au sein de la prestigieuse maison Christie's, certains de ses «précieux». Le montant sera reversé par la star des courts de bientôt 40 ans à la Roger Federer Foundation, qui aide les enfants dans les régions les plus pauvres de la planète, mais aussi au pays.

La raquette et l’ensemble en question. AFP

Au programme de cette vente pas comme les autres, vingt objets - comme son nombre de victoires en Grand Chelem - à la limite de l'iconique (mais pas que), comme son ensemble et la raquette qui lui avaient permis de battre Rafael Nadal en finale de Wimbledon en 2007. Les experts estiment ce lot à plus de 60'000 francs suisses. Mais ce n'est là que le début du rêve.

Ensuite, le Bâlois et sa fondation espèrent faire sauter la banque avec d'autres équipements de choix, comme son équipement et sa raquette de la conquête de Roland-Garros en 2009 (estimation: entre 60'000 et 80'000 francs), son cardigan mythique de Wimbledon 2012 et la raquette qui va avec (80'000 francs), ainsi que ses chaussures du tournoi londonien de 2005 (30'000 francs).

Le Bâlois et son cardigan mythique. AFP

«Toutes les pièces de ces enchères représentent un moment de ma carrière et me permettent de partager une partie de mes archives personnelles avec mes fans tout autour du monde, s'est réjoui Federer, auprès de l'agence Reuters. Plus important: ce processus va permettre à ma fondation de continuer à aider et à apporter des ressources éducatives aux enfants en Afrique et en Suisse.»