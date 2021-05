Coronavirus en Suisse  - OFSP: «Optimisme prudent», un certificat de vaccination en juin? 

L’OFSP a de «bonnes raisons de rester prudemment optimiste» sur la situation épidémiologique en Suisse, a expliqué mercredi Patrick Mathys en conférence de presse. Malgré un variant britannique plus agressif qui prévaut désormais au sein du pays, le nombre de nouvelles contaminations s’est stabilisé, souligne le chef de la section Gestion de crise et collaboration internationale du département fédéral. L’objectif d’un certificat de vaccination «en juin» a également été évoqué.

Un variant «plus agressif»

Le variant anglais, ou variant du virus B117, est responsable de la majorité des contaminations. «Ce virus cause plus de complications et est plus agressif que celui de la seconde vague» a souligné Urs Karrer. Pour garder ce variant sous contrôle, il faudrait qu’environ 80% de la population soit vaccinée.