Sébastien Ogier a été bon dans les spéciales de vendredi. AFP

L’histoire retiendra que, pandémie de Covid-19 oblige, le 89e rallye Monte-Carlo aura été le plus court de tous les temps – 280 km de vitesse pure -, mais assurément pas le moins compliqué. Pas de neige pour le moment, mais de la pluie, des tronçons gelés, «par endroit s de la glace polie», explique ainsi le leader au terme de cette deuxième journée, le Britannique Elfyn Evans (Toyota).

Dès la première spéciale du jour, à l’aube, le grandissime favori Sébastien Ogier mettait tout le monde d’accord et s’installait en tête. Mais entre Aspremont et La Bâtie, le Français n’évitait pas la crevaison: «Il y a tellement d’endroits où tout le monde coupe les trajectoires qu’il y a beaucoup de graviers sur la route; il est très difficile, dans ces conditions, de savoir où est la bonne trajectoire», expliquait-il alors.

Un sentiment confirmé par Evans: «L’adhérence change en permanence; pendant une minute, c’est parfait et la suivante, il n’y a plus rien du tout.» Le Finlandais Rovanperä (Toyota) allait lui aussi à la faute: «On s’est retrouvés dans un champ, dont il a fallu ressortir.» Résultat des courses: avant la journée de samedi (3 spéciales pour une soixantaine de kilomètres), les deux Toyota d’Evans et Ogier sont séparées de 7’’4, l’Estonien Tänak (Hyundai) est troisième, à 25’’3.

Il faut pousser

Dix concurrents seulement ont terminé l’épreuve spéciale No 7, bloquée après la sortie de route du Français Pierre-Louis Loubet: «On termine en routier», explique le Jurassien Sacha Althaus qui avait brillamment commencé la journée, avant une sortie de route dans l’ES 6: «On était bloqués dans la terre et on a perdu une bonne minute. Merci à Lisiane (Zbinden, sa coéquipière, photo ci-dessous) qui a payé de sa personne pour pousser la voiture.»