M au Paléo Festival«Oh là, ça ne me rajeunit pas!»

M, 50 ans, se produira sur la nouvelle scène du Paléo. Le chanteur français y jouera ses tubes et des titres de son 7e album, «Rêvalité». L’Américaine Gail Ann Dorsey, ex-bassiste de David Bowie, qui a participé à l’enregistrement de la galette, l’accompagnera.

Je suis heureux, car je me considère comme un éternel débutant et que j’ai l’impression de remettre tout en jeu à chaque disque. Je vis chaque album comme une première fois, une renaissance.

«Rêvalité» est une contraction de rêve et réalité. Avez-vous un exemple de rêvalité?

Ma collaboration avec Gail Ann Dorsey en est un. J’ai rêvé de jouer avec elle, sans jamais l’espérer. C’est une muse pour moi. La providence me l’a amenée sur mon album, dans lequel elle est la voix féminine et où sa basse résonne incroyablement bien. Sans ­parler de la scène, où toutes ces choses prennent encore davantage d’amplitude.

Aller crescendo dans les vibrations et l’énergie pour amener le public vers quelque chose d’euphorisant. J’aime beaucoup jouer en festival. Il y a tant de paramètres: la météo, l’endroit, l’heure ou encore le public. Tous ont une telle influence sur ton concert que c’est à chaque fois différent.

Il me semble que cela devait être avec mon père (ndlr: le chanteur Louis Chedid), en tant que musicien, vers la fin des années 1990. Oh là, ça ne me rajeunit pas!