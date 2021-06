Effondrement en Floride : «Oh mon Dieu, nous avions détecté cela»

Un chercheur de l’Université internationale de Floride s’était intéressé au bâtiment de Surfside dans le cadre d’une étude menée en 2020. Selon lui, le bâtiment s’enfonçait dans le sol depuis plus de 30 ans.

Quand Shimon Wdowinski a entendu parler de l’effondrement d’un bâtiment à Surfside (Floride) mardi, il a tout de suite compris de quel immeuble il s’agissait. Et pour cause: ce chercheur à l’Université internationale de Floride (FUI) avait étudié la structure de cet édifice en 2020. «J’ai vu ça ce matin et je me suis dit: oh mon Dieu, nous avions détecté cela», raconte le scientifique à USA Today.