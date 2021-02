États-Unis : «Oh mon Dieu, recule, recule! Ça doit être un train»

Un semi-remorque a percuté un convoi de 110 wagons contenant notamment du pétrole, mardi au Texas. Personne n’a été blessé et la population ne court aucun risque, assurent les autorités.

Il n’y a pas eu de blessé, et c’est presque un miracle. Mardi matin à Cameron (Texas), un semi-remorque a percuté un train transportant du pétrole. Le choc a provoqué une impressionnante explosion, visible loin à la ronde. Selon le département de la Sécurité publique du Texas, les barrières étaient baissées avant le passage du convoi, et une voiture attendait de pouvoir passer. Distrait, le conducteur du semi-remorque a contourné le véhicule et heurté le train qui arrivait, rapporte ABC 25 .

Un automobiliste a immortalisé la spectaculaire explosion et publié la vidéo sur Twitter. «Oh mon Dieu, recule, recule! Ça doit être un train», s’exclame une voix masculine. Sur les 110 wagons que comptait le convoi, treize ont déraillé. Mardi soir, cinq wagons transportant de l’essence ainsi que cinq voitures transportant des charges non dangereuses étaient toujours en feu. Le conducteur du train et le chauffeur poids lourd ont réchappé à l’explosion sans être blessés. Le bétail s’est enfui, tandis qu’une grange adjacente et un autre véhicule ont été endommagés par le feu. Les habitants du coin ont été évacués.