Oignon et raifort: vos alliés pour venir à bout d’un rhume

Une alimentation équilibrée peut avoir un effet bénéfique sur le système immunitaire: plus vous consommez de vitamines, plus vos défenses immunitaires seront fortes. Si, malgré tout, vous tombez malade et que vous n’avez pas d’appétit, il est d'autant plus important de bien vous nourrir. En effet, l’organisme a besoin de calories et de nutriments pour combattre l'infection.

Mais quel est le menu idéal en cas de rhume? D'une part, il convient de miser sur des boissons et des aliments qui hydratent et de privilégier des repas légers. Mieux vaut consommer des plats à la fois nourrissants et apaisants que des plats aux multiples épices.

Yogourt et fruits pour le petit-déjeuner

En cas de rhume, il est conseillé de consommer des yogourts. Riches en probiotiques, ils favorisent l’équilibre de la flore intestinale. Le système de défense immunitaire de l'organisme est un réseau complexe de cellules, de transmetteurs et de protéines. Comme souvent, les intestins jouent un rôle important: il faut donc les maintenir en bonne santé. On associera au yogourt des aliments riches en vitamine C, tels que les agrumes, les baies et le kiwi.

Les agrumes, les kiwis et les baies contiennent de la vitamine C, un antioxydant qui renforce le système immunitaire. Nicola Barts Les poivrons sont également riches en vitamine C. Pexels / Sarah Chai Le poisson, la viande et les produits laitiers contiennent, quant à eux, des protéines. Pexels / Valeria Boltneva

La vitamine C est un antioxydant qui aide à lutter contre les radicaux libres, qui agressent l’organisme en guise de réponse immunitaire contre un rhume. La vitamine C empêche ces radicaux libres de prendre le dessus. Au lieu de la consommer sous forme de fruits au petit-déjeuner, vous pouvez aussi manger des poivrons et du brocoli au dîner.

Une alternative au sirop pour la toux

Le miel peut soulager la toux, dans certains cas même mieux que les sirops contre la toux en vente libre. C’est ce qu’a révélé une étude réalisée sur des enfants. Il n'existe pas (encore) d'études de ce type chez les adultes, mais on suppose qu'il en va de même. Le miel est composé de 75 à 80% de fructose et de glucose, qui fournissent par ailleurs de l’énergie à l’organisme.

Le miel est un remède de grand-mère classique. Pexels / Valeria Boltneva

Mais la raison pour laquelle il est si efficace en cas de rhume est avant tout sa propriété antimicrobienne et anti-inflammatoire. De plus, il tapisse la gorge. Il suffit d'ajouter une cuillère à soupe de miel dans une tasse de thé ou dans un porridge.

Un grand classique pour le repas de midi

Une bonne hydratation permet d’évacuer plus facilement le mucus. Lorsque vous êtes malade, soupes et bouillons sont vos alliés. C’est encore mieux s’ils contiennent des protéines, par exemple des morceaux de poulet. Le blanc de poulet contient de la cystéine, un composant de l'acétylcystéine, une substance active mucolytique que l’on retrouve dans de nombreux médicaments contre la toux.

La soupe au poulet dégage le mucus et freine l’infection. Pexels /Ienvit Keiwalinsarid

En l’an 2000, une étude a été publiée sur l'effet de la soupe au poulet sur les cellules immunitaires qui déclenchent des inflammations dans les zones d’infection. Les cellules qui ont été baignées dans la soupe au poulet dans le cadre de l'étude avaient tendance à moins se déplacer vers la zone d’infection. Le fait de siroter une soupe ou une boisson chaude, même si ce n'est que de l'eau chaude avec un peu de gingembre, aide en outre à dégager le mucus nasal et améliore la respiration.

Chaleur intérieure pour le repas du soir

Le raifort, les tisanes à la fleur de sureau et le gingembre favorisent la transpiration, ce qui aide à combattre l'infection. Le raifort contient des huiles de moutarde qui ont un effet antimicrobien et stimulent la circulation sanguine dans les muqueuses. Cela aide à lutter contre la congestion nasale. Alors, que diriez-vous d'une tartine au saumon et au raifort?

Du pain tartiné de raifort et de gingembre confit est une excellente alternative pour le repas du soir. Getty Images/iStockphoto

Il est bien connu que le gingembre stimule la circulation sanguine et produit ainsi une agréable sensation de chaleur. Il ne doit pas toujours finir dans un thé, mais peut être râpé sur des céréales ou dans un smoothie, ou encore être consommé sous forme confite sur du pain ou avec du poisson.

L’ail et l’oignon, toujours à portée de main

Vous remarquerez qu’il n’y a pas besoin de changer radicalement son alimentation lorsqu’on a un rhume. L'ail et l’oignon en sont un bon exemple. L'allicine contenue dans l'ail lui confère ses propriétés curatives et est considérée comme étant naturellement antivirale.

L’ail et l’oignon sont des sont naturellement antiviraux. Pexels / Karolina Grabowska