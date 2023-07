Économie: Oiseaux, fleuves: la BCE consulte sur le motif des prochains billets en euro

Thèmes concrets et abstraits

Des thèmes concrets se rapportent aux «oiseaux : libres, résilients et inspirants», aux fleuves sillonnant l’Europe, ou encore aux «mains», symboles d’une Europe à «construire ensemble», selon le communiqué. D’autres plus abstraits évoquent la «culture européenne», «notre Europe et nous-mêmes», le «futur» qui «(nous) appartient» et le «reflet des valeurs européennes dans la nature».