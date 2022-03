Jeux paralympiques - Oksana Masters, athlète irradiée, amputée et victorieuse

C’est l’histoire d’une résilience, une vraie. Loin des discours marketing pompeux, la vie d’Oksana Masters témoigne d’une volonté de vivre plus forte que toutes les horreurs qu’une seule et même personne peut traverser.

«J’ai été violée tous les jours, entre mes 5 ans et mes 7 ans.»

L’Américaine de 32 ans est née en Ukraine trois ans après la catastrophe de Tchernobyl. Elle en a subi les conséquences de plein fouet: ses jambes ne faisaient pas la même taille, elle n’avait qu’un seul rein mais six doigts à chaque main – la plupart d’entre eux étaient collés les uns aux autres. Voici son entrée dans ce monde, et les quelques années qui ont suivi ont été tout aussi exécrables.

Les parents d’Oksana l’ont abandonnée à la naissance, en la déposant devant la porte d’un orphelinat. À l’âge de 7 ans, elle avait déjà vécu dans trois orphelinats différents. Surtout, l’un de ces établissements a laissé les enfants se faire violer contre de l’argent. «J’ai été violée tous les jours, entre mes 5 ans et mes 7 ans», raconte la championne dans une interview donnée au site «The Players Tribune».

Puis la raison de vivre est apparue. La professeure Gay Masters a adopté la petite fille et l’a amenée aux États-Unis. Là-bas, elle s’y fait amputer les membres inférieurs. Elle perd sa jambe gauche à l’âge de 9 ans et la droite à 14 ans. Elle subit également des opérations aux mains, de manière à pouvoir utiliser ses doigts.

Le sport comme moteur

Oksana Masters a jeté son dévolu sur l’aviron dans un premier temps. Elle se lance à fond dans ce sport, jusqu’à décrocher une médaille de bronze aux Jeux paralympiques de Londres. «Je n’ai aucune force dans les doigts», reconnaît pourtant l’Américaine, qui a par la suite cessé ce sport à cause de maux de dos.

Elle change ensuite de discipline pour s’essayer au ski de fond. Elle remporte l’argent et le bronze à Sotchi, sur les 12 et 5 kilomètres assis. Quatre ans plus tard, elle termine deuxième des épreuves paralympiques de biathlon à PyeongChang. La championne a aussi fait son retour aux Jeux d’été avec le cyclisme. Résultat? Deux médailles d’or aux Jeux paralympiques de Tokyo.