Diplomatie : Olaf Scholz arrive en Chine pour une visite controversée

Son avion a atterri dans la capitale chinoise vers 09 h 40 (02 h 40 en Suisse), selon un journaliste de l’AFP à bord, pour cette visite qui est la première d’un dirigeant de l’UE et du G7 depuis le début de la pandémie. La stricte politique zéro Covid a conduit la deuxième puissance économique du monde à fermer ses frontières depuis bientôt trois ans.

Cette visite d’un jour, qui survient juste après la reconduction de Xi Jinping à la tête du Parti communiste chinois et du pays tout entier, est vue d’un œil critique non seulement en Allemagne, mais aussi en France, à Bruxelles et Washington.