Allemagne : Olaf Scholz ouvre la porte à une prolongation des centrales nucléaires

Les dernières centrales nucléaires «ne sont pertinentes que pour la production d’électricité et seulement pour une petite partie de celle-ci», mais «cela peut quand même avoir du sens» de ne pas les couper du réseau comme prévu, a affirmé le chancelier allemand. L’Allemagne a en principe décidé de sortir de l’énergie nucléaire à la fin de cette année.

La raréfaction des livraisons de gaz russe en Allemagne, dans le contexte de la guerre en Ukraine, a toutefois remis sur le tapis la question de maintenir les dernières centrales en activité plus longtemps que prévu. Berlin doit trancher dans les prochaines semaines en s’appuyant sur une expertise en cours, la deuxième du genre. «Nous tirerons ensuite nos conclusions», a dit le chancelier en visite à Mülheim an der Ruhr.

Turbine

Il s’est rendu sur le site de l’industriel Siemens Energy, où une turbine à gaz, récemment réparée au Canada, est destinée à équiper le gazoduc Nord Stream 1 reliant la Russie à l’Allemagne. Mais elle reste actuellement bloquée en Allemagne et Berlin et Moscou divergent sur les raisons. Olaf Scholz a accusé mercredi la Russie d’être responsable du blocage de la livraison de cet équipement sans lequel le gazoduc ne peut pas, selon Moscou, fonctionner normalement.

Le «tuyau» ne fournit depuis mi-juillet que 20% de sa capacité en gaz. «Il n’y a aucune raison qui empêcherait la livraison d’avoir lieu» et Moscou doit juste «fournir les informations douanières nécessaires pour son transport vers la Russie», a-t-il martelé. L’opérateur russe Gazprom accuse lui Siemens Energy de ne pas avoir envoyé les documents nécessaires pour permettre une remise en marche de la turbine, ce dont l’entreprise se défend.

«Le régime des sanctions au Canada, dans l’UE et en Grande-Bretagne ainsi que les incohérences de la situation actuelle concernant les obligations contractuelles de Siemens rendent la livraison impossible», a-t-il indiqué. «Cette situation tendue et absurde a été provoquée par les restrictions et les sanctions» occidentales, a dénoncé mercredi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.