États-Unis : Oléoducs Colonial Pipeline à nouveau confrontés à des problèmes

Le serveur interne de l’entreprise qui permet aux clients de passer leurs commandes a été en prise avec des «perturbations intermittentes», mais le service a été «rétabli».

À court de carburant

Le système informatique avait finalement été relancé cinq jours plus tard et Colonial Pipeline a assuré lundi être de nouveau «complètement opérationnel» et transporter de l’essence, du gazole et du kérosène «aux niveaux habituels».