Ladies Open Lausanne: Olga Danilovic valide son billet pour la finale

Olga Danilovic s’est aisément qualifiée pour la finale du Ladies Open de Lausanne, samedi à la mi-journée. La Serbe de 21 ans, 124e joueuse mondiale, n’a fait qu’une bouchée de la Russe Anastasia Potapova (WTA 75), battue en deux sets secs (6-3 6-2) et à peine plus d’une heure.

Danilovic, qui avait été coachée durant son adolescence par l’ex-no2 mondial Alex Corretja, a pris le service de son adversaire dès le premier jeu du match. Plus régulière et mieux inspirée, la fille de l’ancien basketteur Predrag Danilovic, pas émoussée par son long combat de la veille contre la Grisonne Simona Waltert, n’a jamais été mise en danger. Après avoir conclu la première manche sur un nouveau break, Danilovic s’est vite détachée dans la seconde manche, face à une adversaire qui avait plus tendance à s’agacer de ses nombreuses fautes qu’à croire en ses éventuelles chances.