Olga - La passion du sport comme moteur de l’âme

Adolescente en exil, Olga (brillamment interprétée par Anastasia Budiashkina) intègre l’équipe suisse de gymnastique à Macolin (BE). Talentueuse, passionnée, elle s’entraîne dur pour préparer le Championnat d’Europe. Mais lorsque la révolte d’Euromaïdan éclate à Kiev, impliquant sa mère et ses proches, tout se bouscule pour la jeune Ukrainienne, rendant soudain la distance insupportable.

Ce qui a passionné Elie Grappe – le Lyonnais de 27 ans a fait ses armes à l’ECAL – et lui a donné envie de mettre en scène «Olga», son premier long métrage? «L’exigence que peuvent s’imposer à eux-mêmes de très jeunes gens au nom de leur passion, nous a-t-il confié au Festival de Cannes, où le film a été primé à la Semaine de la critique. Ce qui m’intéresse, c’est surtout l’exercice de cette pratique: le souffle avant d’y aller, une chute, les regards des unes envers les autres. C’est là qu’on perçoit toute l’humanité des athlètes, et qu’un entraînement peut ­devenir très touchant.»

Intense, émouvant et gorgé de sincérité, «Olga» représentera la Suisse dans la course aux Oscars, et pourrait, qui sait, être un sérieux candidat. Une autre force de ce film parfaitement maîtrisé réside dans le fait que le cinéaste joue sur plusieurs terrains, qu’il entremêle à merveille: celui du sport, celui du déracinement et celui de la politique.