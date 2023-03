France : Oli évoque son «complexe» avec sa calvitie

«C’est un énorme complexe», a poursuivi Oli alors que son frère tentait de la rassurer en lui disant qu’il avait «une tête à être rasé». Il a ensuite ajouté qu’il n’avait jamais voulu aller en Turquie pour se faire implanter des cheveux: «Déjà, si je le fais, je le ferai en France, parce que ça se fait très bien en France. C’est juste plus cher, mais j’ai la chance de faire de la musique, donc d’avoir la possibilité de le faire en France.» Il a ensuite révélé qu’il avait même pris un rendez-vous une fois pour passer sur le billard. «Oui, j’en avais un et je me suis défilé au dernier moment. Je me suis dit que ça faisait trop mal», a-t-il confié sans fermer totalement la porte à cette opération de chirurgie esthétique. En tout cas, Bigflo n’a pas semblé chaud à l’idée que son cadet ait des implants capillaires: «Les mecs ont le crâne gonflé et c’est, en plus, rarement un résultat de malade.»