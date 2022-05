Guerre en Ukraine : Oligarques russes: le Parlement invité à «jouer la bonne carte»

L’ONG Public Eye a enquêté sur la manière dont la Suisse entretient des liens avec 32 milliardaires proches de Poutine et du Kremlin. Elle souhaite que Berne en fasse plus pour bloquer leurs avoirs.

Les avoirs russes s’invitent au Parlement ce lundi. Alors qu’un grand défilé militaire doit avoir lieu à Moscou et que le National doit débattre de la hausse des dépenses de l’armée à l’occasion d’une session spéciale, Public Eye a livré aux parlementaires une grande enquête sur les oligarques russes et leur fortune en Suisse sous la forme d’un jeu de cartes.

En effet, l’ONG a passé au crible 32 milliardaires proches de Poutine et du Kremlin. Selon ses calculs, leurs fortunes cumulées atteindraient la somme colossale de 293 milliards de francs. C’est près de 100 milliards de plus que les 150 à 200 milliards de francs estimés jusqu’ici par les banques suisses, explique-t-elle. Du coup, les parlementaires ont reçu ce lundi le résultat de cette enquête. Ils sont désormais priés de jouer «la bonne carte» face à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. L’ONG souhaite que Berne s’engage pour une extension rapide des sanctions à l’importation et au commerce de pétrole et de gaz russes.