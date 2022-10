Confidences : Olivia Cooke a été dépressive

À l’affiche de la série «House of the Dragon», dans laquelle elle incarne la reine Alicent, Olivia Cooke, 28 ans, a vécu des moments particulièrement sombres, il y a quelques années. À l’âge de 22 ans, l’actrice a fait une dépression nerveuse. La Britannique luttait déjà contre sa solitude pendant le tournage de la série «Bates Motel», qui s’est déroulée au Canada de 2013 à 2017. «Je suis très reconnaissante pour ce travail, mais j’ai eu beaucoup de mal à le faire, confie-t-elle à «The Guardian». Les horaires de travail étaient particuliers, donc j’ai passé beaucoup de temps dans un appartement à Vancouver, travaillant une fois toutes les deux semaines.» C’est en 2016 que la maladie s’est vraiment déclarée. «C’était un bon et vieux cocktail: avoir le mal du pays et ne pas le savoir, ne pas s’être arrêtée de travailler depuis l’âge de 18 ans, être seule pendant de longues périodes. C’était horrible», se souvient-elle.