Olivia Rodrigo se sent chanceuse d’avoir suivi une thérapie

Si Olivia Rodrigo connaît un immense succès dans la musique, elle reste pour autant une jeune femme avec ses doutes et ses fragilités. À l’âge de 16 ans, elle a développé de l’anxiété et un manque de confiance en elle qui ne faisaient que s’amplifier. Alors, afin de retrouver un équilibre, Olivia a décidé de consulter un psy. «Je me sens tellement chanceuse d’avoir suivi une thérapie pendant si longtemps», a confié la star dans l’émission de radio Mix 104.1 Boston. D’autant plus que dès le début de sa carrière, la chanteuse, qui a ressenti beaucoup de pression pour son deuxième album, a été la cible de critiques de la part d’internautes à cause de son physique jugé trop maigre. Qualifiée d’anorexique sur les réseaux sociaux, l’Américaine de 20 ans a été touchée par ces attaques, mais elle a su prendre du recul grâce aux conseils prodigués par son thérapeute.