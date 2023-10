Olivia Rodrigo sortira un EP d’inédits pour le Black Friday

Pour les puristes, cette galette sera disponible, en édition limitée, sous forme de vinyle de couleur violette. Fait cocasse, c’est l’usine de vinyles du rocker Jack Black, Third Man Pressing, qui se chargera de leur confection. «Je suis une grande fan de Third Man Records (ndlr: label de Jack White). Je suis scotchée d’avoir mes morceaux sur les vinyles qu’il fabrique», a posté Olivia, qui chantera à Zurich en 2024, en légende d’une image de la pochette du disque ainsi que d’une photo d’elle et du rocker américain.