Confidences : Olivia Rodrigo souffre de sa célébrité

Propulsée nouvelle star de la pop à 18 ans, l’Américaine a du mal à gérer sa nouvelle vie.

Révélée dès l’âge de 12 ans en tant que comédienne, dans les séries «Frankie et Paige» et «High School Musical» sur Disney Channel, Olivia Rodrigo a vraiment vu sa carrière d’artiste décoller avec la sortie de son premier album, «Sour», en mai 2021. Le disque s’est déjà écoulé à plus de 4 millions d’exemplaires. Récompensée à trois reprises aux MTV Video Music Awards quatre mois plus tard, l’actrice et chanteuse de 18 ans est désormais considérée comme la nouvelle star de la pop.