Olivia Wilde recevra une pension alimentaire de son ex-mari

Olivia Wilde et Jason Sudeikis ont été ensemble de 2011 à 2020.

Séparés depuis 2020, Olivia Wilde et Jason Sudeikis se sont enfin mis d’accord sur la garde de leurs deux enfants. Les deux acteurs se sont entendus pour une garde partagée «semaine après semaine» d’Otis (9 ans) et Daisy (6 ans), a révélé le «Daily Mail» qui a eu accès aux documents judiciaires. De plus, l’Américain de 48 ans a accepté de payer une pension alimentaire mensuelle de 27’500 dollars.