États-Unis : Olivia Wilde et Jason Sudeikis se sont séparés

Les acteurs ont mis un terme à leur relation commencée en 2011 et de laquelle sont nés deux enfants.

Olivia Wilde, 36 ans, et Jason Sudeikis, 45 ans, ne sont plus ensemble, a appris «People». Selon le magazine américain, la séparation a eu lieu au début de l’année 2020. «Ça a été amical et ils sont passés à une routine de coparentalité. Leurs enfants sont leur priorité et le cœur de leur relation», a confié un proche de l’ancien couple.