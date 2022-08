Olivia Wilde gagne contre Jason Sudeikis

New York : Olivia Wilde gagne une bataille contre Jason Sudeikis

Un juge a tranché: Otis, 8 ans, et Daisy, 5 ans, vivront avec leur mère Olivia Wilde à Los Angeles, rapporte «Page Six». Le père des deux enfants, l’acteur et créateur de la série «Ted Lasso» , Jason Sudeikis, avait demandé à la justice que sa progéniture vienne s’installer à New York, où il réside.

Après leur séparation, qui a eu lieu en novembre 2020, Olivia et Jason se partageaient la garde de leur fils et de leur fille entre New York, Los Angeles et Londres et tout semblait plutôt bien se passer. C’est en avril 2022 que les choses se sont gâtées, quand l’actrice de 38 ans n’a pas accédé à la demande de son ex de 46 ans d’habiter durant une année dans la Grande Pomme avec Otis et Daisy. «Quand j’ai refusé, dans la mesure où les enfants n’avaient plus vécu à New York depuis plusieurs années, Jason a fait appel à la justice», a expliqué la compagne d’Harry Styles.