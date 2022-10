Olivia Wilde n’a pas abandonné son chien

États-Unis : Olivia Wilde n’a pas préféré Harry Styles à son chien

Alors qu’elle est accusée par l’ancienne nounou de ses enfants d’avoir abandonné son chien pour pouvoir passer plus de temps avec Harry Styles , Olivia Wilde peut compter sur le soutien du refuge dans lequel elle avait adopté l’animal, un golden retriever appelé Gordy, en 2018. Dans un post Instagram, Mae Day Rescue a pris la défense de l’actrice et réalisatrice de 38 ans et clarifié la situation.

«Gordy a été adopté à l’âge de deux mois par Olivia Wilde et après lui avoir donné beaucoup d’amour, l’avoir éduqué et avoir partagé des voyages avec lui, elle s’est rendu compte qu’il n’aimait pas la vie sur les routes et n’était pas heureux en compagnie d’enfants», a écrit le refuge. Alors, la maman d’Otis Alexander, 8 ans, et de Daisy Josephine, 6 ans, qu’elle a eus avec son ex-compagnon Jason Sudeikis, a fait le choix de lui trouver une nouvelle maison. L’Américaine n’a pas eu à chercher bien loin, puisque la boule de poils vit aujourd’hui chez l’homme qui le promenait régulièrement. «Avant de prendre cette décision, Olivia nous a appelés pour en parler et nous avons été impliqués dans ce choix, ont précisé les responsable de Mae Day Rescue. Nous sommes fiers de trouver la maison parfaite pour nos animaux et il arrive parfois que l’un d’eux soit plus heureux dans un environnement différent. Olivia est une grande défenseuse des refuges et elle a fait preuve de compassion et d’amour en trouvant une nouvelle maison pour Gordy.»