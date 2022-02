Football : Olivier Giroud se rappelle aux bons souvenirs des ses fans

En inscrivant un doublé l’attaquant français a permis à l’AC Milan de renverser le cours du score et de battre son voisin de l’Inter (1-2), samedi en Serie A.

Olivier Giroud (en rouge et noir) à l’occasion de son deuxième but samedi à San Siro, face à l’Inter. keystone-sda.ch

Olivier Giroud, avec un doublé dans le dernier quart d’heure, a offert le derby milanais à l’AC Milan et a relancé la bataille pour le scudetto en ramenant les Rossoneri à un point de l’Inter, samedi lors de la 24e journée de Serie A.

L’Inter Milan, qui a longtemps mené et maîtrisait les débats jusqu’au coup de théâtre final signé Giroud, conserve la tête (avec un match en retard en bonus).

Mais cette défaite constitue un sacré coup d’arrêt pour les Nerazzurri, battus pour la deuxième fois en championnat seulement, avant de se déplacer le week-end prochain à Naples (3e), qui peut aussi revenir à un point dimanche en cas de succès à Venise.

Giroud remplaçait Ibrahimovic

Titulaire en pointe en l’absence de Zlatan Ibrahimovic (tendon d’Achille), Giroud a attendu la 75e minute pour se mettre en valeur dans son premier derby milanais – il n’était pas entré en jeu à l’aller (1-1).

Il a d’abord remis Milan en selle, en allant récupérer un ballon au milieu puis en se jetant au bout de l’action pour égaliser, répondant au but d’Ivan Perisic en première période (38e).

Et seulement trois minutes plus tard seulement, l’insubmersible Giroud a fait basculer le derby, en marquant après un joli contrôle dos au but (78e)! L’occasion d’aller cueillir l’ovation des tifosi rossoneri, dans ce stade San Siro où l’ex-attaquant de Chelsea et de Montpellier se plait de plus en plus, et où il a marqué ses huit buts de la saison (sept en Serie A, un en Coupe d’Italie).

La VAR stoppe la Roma contre le Genoa

Nicolo Zaniolo pensait avoir libéré la Roma dans le temps additionnel contre le Genoa (0-0), mais le but a été annulé par la VAR et l’attaquant exclu quelques instants plus tard pour protestation, samedi dans l’après-midi, lors de cette même 24e journée de Serie A.

Francesco Totti, présent dans les tribunes de l’Olimpico, et tous les tifosi de la Roma sont passés par tous les états dans les dernières secondes: Zaniolo a d’abord décoché une magnifique frappe alors que débutait le temps additionnel et s’en est allé célébrer sous le virage des ultras ce but synonyme de libération au bout d’une rencontre crispante face au relégable génois (19e).

Mais l’arbitre, après avoir accordé le but, a été envoyé à l’écran de contrôle par l’assistance vidéo et a douché la joie de José Mourinho et ses hommes, en sanctionnant une légère faute préalable de Tammy Abraham.

Zaniolo exclu dans la foulée

Et quelques instants plus tard, alors que le jeu avait repris, Zaniolo n’a pu réprimer sa frustration et s’en est pris à l’arbitre qui a alors sorti le carton rouge (90+5e). Étrange fin de match pour l’international italien, qu’une partie de la presse annonce en discussions avec la Juventus en vue d’un éventuel transfert l’été prochain, mais que Mourinho compte bien conserver sur les bords du Tibre.

La Roma (6e), qui a joué en supériorité numérique les vingt dernières minutes après l’exclusion du défenseur du Genoa Leo Ostigard (69e), laisse filer deux points importants dans la course européenne.

Le Genoa, avec ce deuxième 0-0 consécutif pour le nouvel entraîneur Alexander Blessin, arrivé le 19 janvier en succession d’Andriy Shevchenko, grappille de son côté un point capital, revenant à quatre points du premier non-relégable (Venise, 17e).