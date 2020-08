Genève Olivier Jornot laisse planer le doute sur son avenir fédéral

Interrogé sur son intérêt pour le poste de procureur général de la Confédération, vacant suite à l’affaire Michael Lauber, le magistrat genevois ne confirme ni n’infirme.

Pour remplacer le démissionnaire Michael Lauber comme procureur de la Confédération, une partie de la presse alémanique estimait le weekend passé que le Genevois Olivier Jornot était l’un des papables à cette fonction. Interrogé à ce propos dimanche, dans l’ émission de la RTS «Mise au Point» , le magistrat genevois n’a dit ni oui, ni non. Les noms d’autres possibles candidats genevois circulent, comme celui de la juge Gaëlle Van Hove ainsi que ceux des procureurs Yves Bertossat et Stéphane Grodecki.

«J’ai constaté que j’avais ce statut de papable et je dois avouer que c’est un statut très confortable, a réagi Olivier Jornot. Ça m’a flatté et donc j’ai décidé de profiter encore un moment de ce statut de papable et de n’en sortir ni vers le haut ni vers le bas.» Lorsque la journaliste lui a demandé si il apportera une réponse «plus ferme à une prochaine occasion», le procureur général genevois a rétorqué en affichant un grand sourire: «Probablement». L’image du Ministère public de la Confédération a été fortement altérée dernièrement, en raison du départ forcé du procureur Michael Lauber, reconnu coupable par le Tribunal administratif fédéral de «graves violations des devoirs de fonction», notamment. L’élection de son ou sa remplaçant-e ne devrait pas intervenir avant la session fédérale de décembre prochain.