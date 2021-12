Basketball – Olympic ramène Union sur terre

L’entraîneur de Fribourg Olympic, Petar Aleksic. freshfocus

Croisé dans les couloirs de Saint-Léonard, Natan Jurkovitz n’était pas en tenue, samedi après-midi, à Fribourg. L’ailier international de l’équipe de Suisse s’est blessé au mollet la semaine passée lors du succès à Lucerne et ne devrait pas être en mesure de tenir sa place non plus pour les quarts de finale de la SBL Cup mercredi, contre Starwings. « C’est un coup qui s’est transformé en contusion, a-t-il expliqué. C’est dommage car j’aurais aimé jouer ce match » .

La prédiction de Jurkovitz

Ce match, c’est celui contre Union Neuchâtel. L’équipe en forme du moment couchait sur cinq victoires consécutives en SB League - six avec la Swiss Cup - avant ce choc de la 11e journée. Mais ce n’était visiblement pas assez pour inquiéter Natan Jurkovitz. « On va gagner, nous a t-il même assuré, sourire en coin, à quelques minutes du coup d’envoi. Selim (Fofana) et Bryan (Colon) sont en forme de leur côté mais chez nous, on a les joueurs qu’il faut pour les arrêter. »

Et la première mi-temps lui a grandement donné raison. Kwamain Mitchell et Boris Mbala ont démarré aux basques de l’électrique duo neuchâtelois mais lorsque l’un des deux a regagné le banc, Davonta Jordan a pris le relais. Vous avez dit étouffant? Agressés derrière les écrans, Colon et Fofana ont passé vingt minutes en travers. C’est simple, au moment de rejoindre les vestiaires, les deux hommes n ’ avaient pas marqué le moindre panier, le second cité se contentant de deux lancers-francs…

Une histoire de «runs»

Ses deux armes principales réduites au silence le plus total, Union n’a pu régater avec Olympic. Les hommes de Mitar Trivunovic ont tenu un quart-temps (15-14) avant de voir Arnaud Cotture, dans une forme olympique, faire un chantier terrible des deux côtés du parquet. Fribourg et son joueur intérieur ont alors fait un premier écart (24-14), puis un deuxième (35-18) grâce à deux « runs » (9-0 à chaque fois). Et à la mi-temps, les carottes étaient déjà cuites à Saint-Léonard (42-21).

Avec un Boris Mbala de gala derrière l’arc lors du 3e quart-temps, le co-leader du championnat avec Massagno s’est finalement imposé (92-58). Et même sans Natan Jurkovitz et Paul Gravet, on ne voit pas comment Fribourg pourrait ne pas se qualifier pour le « final four » de la SBL Cup, mercredi, face à Bâle. Dans le même temps, Neuchâtel, qui va vite devoir se remettre la tête à l’endroit, se rendra au Rocher pour affronter le BBC Nyon .