Olympisme: JO 2030 en Suisse: la crainte du référendum

Alors qu’une étude de faisabilité élaborée par Swiss Olympic a conclu que la Suisse a le potentiel, les connaissances et le soutien de la population pour organiser des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver en 2030, deux obstacles majeurs se dressent encore sur le chemin du comité de pilotage du projet: un possible futur duel avec la candidature des Alpes françaises et d’éventuels référendums dans quelques-uns des dix cantons impliqués dans ce dossier de Jeux décentralisés et durables.