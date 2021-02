Football : OM: Eyraud écarté, Sampaoli nommé nouvel entraîneur

Le propriétaire américain de l’Olympique de Marseille Frank McCourt a annoncé de «profonds changements» au club, écartant le président Jacques-Henri Eyraud au profit du directeur sportif Pablo Longoria et nommant l’Argentin Jorge Sampaoli nouvel entraîneur.

«On m’a dit toute ma vie que l’OM est une passion. Que le (stade) Vélodrome s’allume quand l’équipe se rend au stade», a déclaré Sampaoli, cité dans le communiqué du club. «Marseille est un club du peuple et je me sens moi-même dans cette chaleur. On n’est pas là pour se cacher : on va jouer dur», a-t-il prolongé.