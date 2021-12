France : «Omar m’a tuer»: la justice décide de rouvrir le dossier

Jeudi, la justice française a décidé de se pencher une nouvelle fois sur l’histoire de ce jardinier condamné en 1994 pour le meurtre de sa patronne. Il a toujours clamé son innocence.

Affaire énigmatique

Sa nouvelle requête, dans l’une des affaires criminelles les plus énigmatiques et controversées de France, s’appuie sur les progrès de la science en matière d’ADN et sur une loi votée en juin 2014 qui assouplit les critères permettant d’obtenir la révision d’un procès. Ce sont «des éléments probants mettant en doute la culpabilité d’Omar Raddad», avait assuré Me Noachovitch avant le rendu de la décision.